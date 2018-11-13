Газовые бунты на Украине: «Все молятся — только бы рвануло не у меня!»

Киев, , 12:13 — REGNUM В крупном промышленном украинском городе Кривой Рог (Днепропетровская область Украины) состоянием на 13 ноября ситуация с газоснабжением и отоплением населения продолжает оставаться крайне сложной, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее НАК «Нафтогаз» не выделил лимиты газа для предприятий Кривого Рога из-за долгов прошлых лет — на сегодня задолженность составляет более 900 млн грн. По состоянию на 11 ноября без тепла в Кривом Роге оставались 78 школ, 75 детсадов, 22 лечебных учреждения и более 2 тысяч домов, которые отапливаются от предприятия «Криворожская теплоцентраль». 12 ноября в городе прошли масштабные акции протеста при участии тысяч разгневанных горожан. В этот же день «Криворожгаз» своих сотрудников не вывел на работу — из-за опасения за жизнь и здоровье. Весь день продолжались переговоры.

Утром 13 ноября четыре из шести котельных предприятия «Криворожская теплоцентраль» запущены в работу, одна разогревается, еще одна готовится к запуску, сообщил прессе по итогам четырехчасовых переговоров с представителями ПАО «Криворожгаз» народный депутат Константин Павлов. По словам депутата, сегодня вопрос о стабильной поставке газа криворожским тепловикам продолжат решать в столице Украины, на переговорах в НАК «Нафтогаз Украины».

Экс-министр ЖКХ Украины, эксперт по вопросам энергетики Алексей Кучеренко объясняет, что сейчас происходит с газом в ряде городов страны (помимо Кривого Рога, проблемы с отоплением и поставками есть в ряде городов Украины — в Смеле, Шепетовке, Павлограде, Севердонецке и Кропивницком).

«Представьте себе — старый дырявый водопровод, в котором резко подняли давление. Естественно — где-то начинает рвать. Трубы магистральные, задвижки, запорная арматура, трубы в домах, краны и т.д. И все молятся — только бы рвануло не у меня! «Нафтогаз» вместе с умным Гройсманом новой ценой на газ резко подняли «давление» по всей цепочке — Нефтегаз-облгазы-ТКЭ-муниципалитеты-население. Вот и начинает «рвать» в слабых местах», — анализирует ситуацию эксперт.

По словам Кучеренко, там, где люди потребляют газ непосредственно на котле, все проще и банальнее: нет денег и нет субсидии — отключаешься, мёрзнешь или палишь дрова, и молишься.

«Грустно, одним словом… Сложнее с ТКЭ. По всей цепочке полный бардак, огромные долги, непонятные отношения и полная коллективная безответственность. Сейчас происходит поиск «слабого звена». Где-то им объявляют горгаз (Кривой Рог), где-то ТКЭ (Киев), где-то мэра (Смела) или «коммерсов». Под шумок все норовят обхитрить (это мягко) друг друга, срубить деньжат на проблемах и перевести стрелки друг на друга. Короче — классика жанра с пауками в банке. И абсолютно никто в стране не берет на себя ответственность прямо сказать — что делать с долгами, старыми, нынешними и будущими?! Кто, что и когда у кого-то будет забирать за долги?!», — задается вопросом специалист.

ИА REGNUM отмечает, что согласно официальной информации НАК «Нафтогаз Украины», Киев должен за газ более 2 млрд грн, Днепропетровск — 651 млн, Харьков — 629 млн, Львов — 629 млн, Запорожье — 508 млн. Суммарный просроченный долг перед НАК «Нафтогаз Украины» предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет около 23,8 млрд грн, из них за 2018-й — 8,1 млрд грн.

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