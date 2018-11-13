Добыча нефти на месторождении Тенгиз в Казахстане превысила 20 млн тонн

Астана, , 11:59 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года объем добычи сырой нефти на месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана составляет 21,5 млн тонн, сообщает 13 ноября агентство «Казинфом» со ссылкой на ТОО «Тенгизшевройл».

За отчетный период компания также реализовала более 1 млн тонн сжиженного газа, 6,9 млрд кубометров сухого газа, а также 1,8 млн тонн серы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Абу-Даби состоялась министерская встреча по вопросу продления сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+. Казахстан выступает за продление сделки с сокращениям объемов добычи на уровне октября-ноября 2018 года с особыми условиями для проекта Кашаган.

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