Индийский бизнесмен инвестирует в развитие штата Орисса 30 млрд рупий

Нью-Дели, , 17:36 — REGNUM «Наша компания уже вложила 60 миллиардов рупий (55.7 млрд. рублей) в развитие штата Орисса. Я собираюсь вложить еще 30 миллиардов рупий в течении трех лет», — заявил журналистам владелец компании Reliance Industries Limited, крупнейший индийский бизнесмен Мукеш Амбани 12 ноября.

«Мы уже создали устойчивые возможности трудоустройства для 30 тысяч людей в этом штате», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Мукеш Амбани выразил мнение, что штат обладает идеальным инвестиционным климатом, что отражается на его экономическом росте.

Предприниматель также выразил необходимость улучшить позицию страны и по показателю распространения стационарной широкополосной связи. Напомним, что по этому показателю Индия занимает 135 место.

Мукеш Амбани также пообещал построить несколько спортивных центров в этом регионе.