Госдума приняла поправки в федеральный бюджет-2018 в I чтении

Москва, , 12:02 — REGNUM Проект поправок к федеральному бюджету 2018 года Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Правительство уточняет основные параметры текущего госбюджета в связи с ростом доходов государства. Так, в госказну поступит на 1,875 трлн рублей больше, чем планировалось ранее, — общий размер доходов при этом достигнет 18,948 рублей. Рост поступлений связан с увеличением нефтегазовых доходов из-за более высокой цены на нефть, чем предполагалось ранее.

При этом расходы вырастут только на 217,7 млрд рублей и достигнут 16,809 трлн рублей. Такое незначительное увеличение трат позволит обеспечить рост профицита бюджета, который составит 2,139 трлн рублей. Все эти средства уйдут в Фонд национального благосостояния. Как отметил в ходе пленарного заседания первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов, правительство предлагает значительно не увеличивать расходы, а сохранить средства в резерве, чтобы создать подушку безопасности.

Между тем более 217 млрд рублей госсредств депутаты все же распредели по приоритетным направлениям. Как объяснил в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), основные направления перераспределения связаны с поддержкой села, промышленности и регионов. Так, по решению Трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям, на сбалансированность бюджетов регионов будет направлено 97 млрд рублей в качестве компенсации за отмену налога на движимое имущество

«Мы приняли решение, чтобы освободить бизнес от этого налога, но, естественно, эти налоги потеряют регионы в следующем году. Но для того чтобы регионы могли лучше готовиться к следующему бюджетному циклу, эти средства будут переданы регионам уже непосредственно в 2018 году, и в поправках это также находит свое отражение», — отметил Макаров.

Кроме того, по его словам, почти 1 млрд рублей будет направлен на помощь сельским жителям в части решения социальных вопросов.

«Идет поддержка промышленности, идет поддержка тех серьезных направлений — в том числе и Промсвязьбанка, — для того чтобы иметь возможность прокредитовать необходимые изменения и необходимые проекты, которые идут в промышленности. Перераспределение этих дополнительных доходов позволяет решать те вопросы, которые стоят перед экономикой», — заявил Макаров.