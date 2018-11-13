Минздрав РФ утвердил план по взаимозаменяемости лекарств

Москва, , 11:49 — REGNUM Понятия взаимозаменяемости лекарственных препаратов позволит снижать цены на лекарства. На сегодняшний день только 16% лекарств могут быть признаны взаимозаменяемыми. Об этом заявила глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцрва, сообщили в Минздраве.

Минздравом утвержден план по определению взаимозаменяемости лекарств до 2021 года, который позволит довести процент взаимозаменяемости до 60−70%. С 2019 года поэтапно начнут вводиться стандартные цены для взаимозаменяемых лекарственных препаратов, что даст дополнительную возможность к снижению цены.

Кроме того, региональные подсистемы управления льготными лекарственным до 2020 года подключат к Единой информационно-аналитической системе. Это позволит каждому региону России самостоятельно контролировать процесс, планирование и обеспечение закупок лекарств.

По словам Скворцовой, законопроект, который расширяет понятие взаимозаменяемости разработан в соответствии с поручением президента РФ совместно с ФАС. Этот законопроект согласован всеми ведомствами и внесен в правительство РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве РФ пояснили. что производители жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) могут повышать цены, но с учётом прогнозируемого уровня инфляции.

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