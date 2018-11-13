Capital Group берет со скидкой Центральный телеграф

Москва, , 11:44 — REGNUM «Ростелеком» без торгов передаст компании Capital Group новое здание Центрального телеграфа в Никитском переулке в Москве. Об этом 13 ноября сообщает «Коммерсантъ».

Здание, построенное в центре столицы в 1980-х годах, выставляли на торги за 2 млрд рублей. Интерес к нему проявляли более 20 потенциальных покупателей, однако все они сочли цену завышенной.

Торги признаны несостоявшимися, а повторный аукцион «Ростелеком» решил не проводить. Здание могут уступить структурам Capital Group со скидкой в 10% — за 1,8 млрд рублей.

Еще столько же придется потратить на реконструкцию здания, арендные ставки для которого сегодня вдвое ниже, чем на рынке, отмечает издание.

Бизнес-центр площадью 12 тысяч квадратных метров, из которых 6 тысяч сдаются в аренду, был построен к Олимпиаде 1980 года в Москве. Об активной его продаже стало известно в августе 2018 года.