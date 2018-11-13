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S&P оценило последствия возможных новых санкций США против России

Экономика

Возможные новые санкции будут достаточно избирательными

Москва, 13 ноября 2018, 11:39 — REGNUM  Возможные новые санкции Соединенных Штатов против России будут избирательными и не коснутся системно значимых российских банков, заявил глава группы суверенных рейтингов Standart&Poor's Карен Вартапетов на организованной агентством конференции.

«Возможные новые санкции будут достаточно избирательными и касаться отдельных физических лиц, а также компаний и не системно значимых банков», — заявил Картапетов.

По его словам, последствия от таких санкций Россия «вполне способна абсорбировать без негативного влияния на рейтинг».

Напомним, ранее в госдепе США заявили, что подготовка Вашингтоном новых антироссийских санкций за так называемое «дело Скрипалей» потребует времени для изучения их последствий для самих Соединенных Штатов.

Предыдущие санкции Вашингтон ввел против Москвы 27 августа текущего года из-за истерики властей Британии, голословно обвинивших Россию в причастности к «отравлению Скрипалей».

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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