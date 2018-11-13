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В Ярославской области сумма ипотечных кредитов выросла в полтора раза

Экономика

Их взяли на 13,6 млрд рублей

В Ярославской области сумма ипотечных кредитов выросла в полтора раза
Иллюстрация: Pixabay.com
Деньги

Ярославль, 13 ноября 2018, 11:35 — REGNUM  С начала года ярославцы взяли более 8,5 тысяч ипотечных кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по Ярославской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу .

В январе — сентябре 2018 года в Ярославской области выдано 8 522 ипотечных жилищных кредита на общую сумму 13,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количественный рост составил 141,0%, денежный — 155,3%.

Положительной динамике способствовало, в частности, улучшение условий ипотечного кредитования: средневзвешенная ставка по ипотеке в регионе на начало октября составила 9,56%, годом ранее она была на уровне 11,1%», — сказал управляющий отделением по Ярославской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Алексеев.

Средний размер ипотечного жилищного кредита в области составил 1,6 млн рублей, срок погашения — 15,6 года. Совокупный объем накопленной задолженности жителей региона по ипотечным жилищным кредитам составляет 40,0 млрд рублей, 99% задолженности гасятся своевременно.

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Ипотечное кредитование
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