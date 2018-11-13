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Минфин намерен штрафовать чиновников за срыв программ по трансфертам

Экономика

И не наказывать сокращением финансовой помощи

Москва, 13 ноября 2018, 11:32 — REGNUM  Глава Минфина Антон Силуанов предложил штрафовать нерадивых чиновников за невыполнение договоренностей в рамках межбюджетных трансфертов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

В России предусмотрены штрафы за невыполнение соглашений, договоренностей, условий предоставления межбюджетных трансфертов, штрафы выражаются в сокращении объема финансовой помощи из федерального центра.

«Знаете, как показал опыт, действительно мы в таком случае наказываем не нерадивых чиновников или руководителей тех или иных направлений в субъекте РФ, а наказываем население, тех граждан, которые проживают в субъекте РФ. На наш взгляд нужно этот вопрос пересмотреть… Наверное, нужно пересмотреть подходы и штрафовать не регионы — наших граждан, жителей, которые проживают в регионах, а в первую очередь накладывать административную ответственность на тех руководителей соответствующих направлений субъектов РФ, которые отвечают за соответствующие направления. Это было бы, наверное, правильно», — заявил Силуанов в ходе пленарного заседания Госдумы.

Госдума обсуждает поправки в федеральный бюджет на 2018−2020 годы.

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