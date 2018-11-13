Дефицит бюджета Сарова покрывают коммерческим кредитом

Саров, Нижегородская область, , 11:31 — REGNUM Департамент финансов города Сарова Нижегородской области планирует взять коммерческий кредит на финансирование дефицита бюджета. Размер займа составляет 82 400 000 рублей, на проценты планируется потратить до 11,326 млн рублей, то есть ставка кредита определена на уровне 9,18%. Победителя определят 6 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, на 2018 год дефицит бюджета был спрогнозирован на уровне 214,7 млн рублей при доходах 3,097 млрд рублей и расходах — 3,312 млрд рублей. По итогам девяти месяцев 2018 года исполнение бюджета по доходам составило 2,224 млрд рублей, расходам — 2,194 млрд рублей. Таким образом, профицит составлял 30,511 млн рублей. По сведениям из долговой книги, консолидированный долг по Сарову на 1 октября 2018 года был свыше 83,959 млн рублей.

Оформить коммерческий кредит власти планируют в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом единовременной задолженности в размере 82 400 000 рублей. На проценты определено — 11 326 605,19 рубля. Срок кредитной линии — 547 календарных дней, а транш должны предоставить в течение двух банковских дней после предоставления муниципальным заказчиком соответствующей заявки.

«Исполнитель не вправе разглашать сведения о муниципальном заказчике и о его счете, использовать данную информацию для действий, наносящих или могущих нанести ущерб муниципальному заказчику», — отмечается в техническом задании.

Проценты планируется гасить частями: в 2018 году — 289 894 рубля 83 копейки, в 2019 году — 7 557 972 рубля 37 копеек и в 2020 году — 3 478 737 рубля 99 копеек.