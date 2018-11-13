Экспортные цены на бензин стали ниже внутренних

Москва, , 11:25 — REGNUM Продажа бензина в России после заморозки цен стала выгоднее экспорта. Тем самым правительство гарантировало нефтяникам премию, 13 ноября сообщает РБК.

Со 2 ноября экспортная цена за вычетом пошлин и издержек — нетбэк — стала ниже внутренних биржевых цен, тенденция сохранялась до 12 ноября включительно. Так, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже литр бензина АИ-95 стоил 40,13 рубля за литр, а литр АИ-92 — 37,1 рубля за литр. Премия составила соответственно 3,46 рубля и 2,5 рубля на литр.

Для дизельного топлива по-прежнему выгоден экспорт — нетбэк на этот вид нефтепродукта выше биржевых цен.

Читайте также: Козак: Цены на топливо заморожены до конца марта 2019 года

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября вице-премьер Дмитрий Козак объявил о подписании соглашения между правительством и нефтяниками, замораживающем цены на бензин и дизельное топливо на уровне июня до конца 2018 года. Далее рост цен не должен превышать инфляцию.

Соглашению предшествовали долгие переговоры, оно потребовалось в связи с весенним повышением цен и обострившейся обстановкой на топливном рынке в осенние месяцы.

Читайте также: Соглашения с нефтяниками: главный вопрос — объемы для внутреннего рынка