Минфин и Госдума обсудят меры по снижению задолженности регионов

Москва, , 11:20 — REGNUM Минфин и комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе рассмотрения проекта поправок к федеральному бюджету 2018 года предоставят информацию по обеспеченности бюджетов регионов и предложения, как снизить дефицит наименее обеспеченных субъектов РФ. Такое поручение депутатам и Минфину дал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения проект поправок госбюджета 2018 года в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

«Мы для себя должны определить задачи и одна из задач — чтобы регионы, которые менее бюджетообеспечены, подросли. Мы задачу именно таким образом формулируем — (снижение дефицита) не за счет перераспределения, а за счет роста бюджетной обеспеченности регионов, которые у нас сегодня в разы отличаются от тех, у кого положение намного лучше. Поэтому нам хотелось бы услышать предложения Минфина и нашего комитета, как мы эту задачу будем решать, как мы будем сближать регионы по бюджетной обеспеченности», — отметил Володин.

По его словам, одна из проблем, которая привела к сложившейся ситуации, кроется в самом законодательстве.

«Многие регионы, обладающие огромным промышленным потенциалом, недополучают доходы именно из-за того, что эти предприятия относятся к консолидированной группе налогоплательщиков и у них выпадают эти доходы, и они не компенсируются. Было бы правильно нам этот вопрос посмотреть до второго чтения и дальше проговорить этот вопрос с Минфином и нашим комитетом — как мы будем решать эту задачу», — подчеркнул Володин.