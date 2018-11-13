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Объем добычи урана в Казахстане уменьшился на 7,3%

Экономика

Объем добычи превысил 1% от плановых показателей

Объем добычи урана в Казахстане уменьшился на 7,3%
Иллюстрация: Archives.gov
Добыча урана

Астана, 13 ноября 2018, 11:31 — REGNUM  По итогам десяти месяцев 2018 года объем добычи урана в Казахстане составил 17,8 тыс. тонн, что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 13 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева.

По его словам, объем добычи превысил 1% от плановых показателей. Умышленное снижение объемов добычи, по словам Бозумбаева, связано со снижением мировых цен на уран.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года на Нью-Йоркской товарной бирже цена фьючерса на уран составляла $29,1 за фунт. Данный показатель вырос на 19% за год. Однако с 2011 года стоимость фьючерса снизилась на 60%.

Читайте ранее в этом сюжете: Объявление о приватизации «Казатомпрома» повысило цену фьючерса на уран

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Атомная энергетика
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