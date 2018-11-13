Володин: поправки позволят финансово обеспечить послание президента

Москва, , 12:02 — REGNUM Дополнительные бюджетные средства позволят уже в 2018 году финансово обеспечить ряд положений послания и майского указа президента РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума приняла в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2018−2020 годы.

«Предложенные правительством поправки в федеральный бюджет 2018−2020 гг. фиксируют экономический рост — доходы текущего года существенно превысили прогнозы, заложенные в принятом в прошлом году законе. В 2018 году они составят 18 947,6 трлн рублей вместо запланированных ранее 17 072,9 трлн. Профицит бюджета — 2 138,7 трлн рублей, это более 2% ВВП», — сказал Володин.

По его словам, «образовавшиеся дополнительные бюджетные средства позволят уже в этом году финансово обеспечить ряд направлений, предусмотренных в послании президента Федеральному Собранию и указе от 7 мая 2018 года». Кроме того, 107,5 млрд рублей предлагается направить на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов РФ, 8,9 млрд рублей пойдет на увеличение оплаты труда в связи с повышением МРОТ.

По словам председателя Госдумы, «важно, что при рассмотрении поправок распределяются не только дополнительные доходы, но и в соответствии с предложениями главных распорядителей бюджетных средств перераспределяются уже предусмотренные в госпрограммах средства на те направления, где они будут израсходованы максимально эффективно».

"Например, 11,6 млрд рублей будет перераспределено в пользу модернизации объектов агропрома и улучшения жилищных условий людей, проживающих в сельской местности. Еще 1,7 млрд пойдет на субсидии организациям сельскохозяйственного, транспортного, энергетического машиностроения», — сказал он.

Володин также обратил внимание на то, что депутаты рассматривают изменения в бюджет 2018−2020 гг. одновременно со вторым чтением проекта бюджета на следующую трехлетку.

«Синхронизация работы над этими законопроектами позволит более качественно оценить весь комплекс расходов бюджета и по каждому направлению обеспечить максимально эффективное финансирование», — заключил спикер Госдумы.