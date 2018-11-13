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В Екатеринбурге расходы на главу города увеличат почти в два раза

Экономика

Также в 2019 году предусмотрено увеличение расходов на содержание региональных чиновников и депутатов

Екатеринбург, 13 ноября 2018, 10:49 — REGNUM  В Екатеринбурге проект городского бюджета на 2019 год предполагает увеличение расходов на работу главы администрации. В будущем году они составят более 5,4 млн рублей, тогда как в 2018 году на содержание главы города было выделено 3,2 млн рублей.

В 2020 году на мэра планируют потратить еще на 200 тыс. больше. Также на 20% увеличится содержание городской думы Екатеринбурга. В 2019 году на представительный орган будет выделено 175,4 млн рублей, сообщает «Накануне.ru».

Напомним, что в проекте бюджета Свердловской области на 2019 год предусмотрено увеличение расходов на содержание губернатора, его аппарата и депутатов Законодательного собрания. Так, индексация зарплат губернатора и членов его аппарата составит от 4% до 20%. Зарплата спикера Заксобрания вырастет на 4,1%, а средства, выделяемые на зарплаты депутатов и помощников, будут проиндексированы на 21%.

Читайте ранее в этом сюжете: «Странные выделения» и «против шерсти»: как на Урале приняли проект бюджета

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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