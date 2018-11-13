Эксплуатация второго стартового комплекса на Восточном начнётся в 2023 году

Москва, , 10:39 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» планирует начать эксплуатацию второго стартового комплекса космодрома Восточный в 2023 году, сообщает 13 ноября пресс-служба Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева.

Вторая очередь космодрома предназначена для запуска ракет-носителей «Ангара» легкого и тяжелого классов. При этом лётные испытания ракеты тяжёлого класса «Ангара-А5В» повышенной грузоподъемности с водородной ступенью планируется начать в 2026 году.

Отмечается, что сроки были озвучены по итогам рабочей поездки главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в Амурскую область.

Там он провёл совещание по вопросам завершения строительства объектов и сдачи в эксплуатацию первой очереди Восточного и выполнения работ по строительству стартового комплекса КРК «Ангара». Строительство второй очереди космодрома Восточный, который в будущем обеспечит полный доступ России в космическое пространство, уже началось.

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