Литва окончательно разделяется на два разных общества

Вильнюс, , 10:36 — REGNUM Внутренние социологические исследования в Литве подтверждают выводы международных структур о росте социального неравенства в стране. По этому признаку Литву последние несколько лет различные европейские исследовательские центры уже называли одним из антилидеров Евросоюза, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 ноября. Фактически это же подтверждает последнее исследование Вильнюсского института политического анализа, который по социальному благополучию разделил страну на две части.

Первая — относительно успешная — это три главных города страны: Вильнюс, Каунас, Клайпеда и примкнувшая к ним курортная Неринга, поселения на Куршской косе, которые всегда считались элитным местом.

Вторая часть — это сельская местность и небольшие городки. Самое плохое положение констатировано в десяти самоуправлениях: Биржайском, Анищяйском, Алитусском, Купишском, Кельмесском, Калварийском, Игналинском, Лаздияйском и Зарасайском районах.

Напомним, по данным Eurostat, в Литве за чертой бедности или на грани нищеты проживает треть населения — немногим менее 30%, что является одним из самых высоких показателей в ЕС.