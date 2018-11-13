В Кузбассе подведены итоги межрегионального фестиваля «ИНВА-КВН»

Кемерово, , 10:44 — REGNUM В Новокузнецке подвели итоги юбилейного сезона межрегионального фестиваля «ИНВА-КВН», собравшего 10 команд из Кузбасса и Хакасии. Подробности сегодня, 13 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

В ходе двухдневного КВН-марафона за звание самых «веселых и находчивых» состязалась около 100 участников. Это команды из Новокузнецка, Междуреченска, Таштагола, Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого, Белово, Тайги, а также сборная Хакасии. Победу в итоге одержала команда Междуреченска «Дерзкие».

Второе место досталось сборной Новокузнецка «Кузнечик», а команда Прокопьевска «Капитан Очевидность» заняла третье место.

«Фестиваль «ИНВА-КВН» проходит в Кузбассе уже в пятнадцатый раз, но участники отмечают в этом году не один, а сразу два юбилея: пятнадцатилетие игры и тридцатый «день рождения» Всероссийского общества инвалидов, объединившего ветеранов и молодых активистов движения», — пояснили в СГК, оказавшей финансовую поддержку в проведении мероприятия.

Напомним, в 2017 году команда КВН «Гортоп» СГК, победительница регионального турнира КВН среди работающей молодёжи, стала гостем областных игр «ИНВА-КВН-2017», а в нынешнем сезоне лидер Молодежного актива СГК в Новокузнецке Софья Зиновьева — член жюри фестиваля.

«Быть судьёй в таком деле очень непросто, потому что уровень и таланты команд совершенно невероятные. А ещё в этом году просто потрясающий возрастной диапазон участников, от трёх до 84 лет, и то, что люди разных возрастов вовлечены в творческий праздник — очень здорово!» — отметила Софья Зиновьева.

Соорганизатор «ИНВА-КВН» Юлия Романова, комментируя итоги сезона КВН, пояснила, что тема нынешнего юбилейного фестиваля — волонтёрская деятельность — и она раскрыта по максимуму, поскольку среди участников было более чем достаточно настоящих волонтёров, пусть и с ограниченными возможностями.

«Так что прирастаем новыми талантливыми участниками и командами. Спасибо энергетикам СГК за необходимую поддержку!» — резюмировала Юлия Романова.