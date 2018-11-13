Калужане взяли кредитов на сумму 17,2 млрд рублей

Калуга, , 10:33 — REGNUM Каждый четвертый рубль, который жители Калужской области брали в кредит, был направлен на приобретение жилья, сообщила 13 ноября корреспонденту ИА REGNUM управляющий отделением Калуга Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш.

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Всего в январе — сентябре 2018 года калужане взяли более 8,5 тыс. кредитов на сумму 17,2 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года рост в количественном и денежном выражении составил 1,5 и 1,7 раза соответственно.

Как пояснила Ирина Карлаш, наряду со снижением средневзвешенной ставки по кредитам росту рынка ипотечного кредитования способствуют меры поддержки заемщиков, реализуемые на федеральном и региональном уровнях. Речь идёт о программе «Обеспечение жильем молодых семей» и льготных условиях получения ипотечного кредита для многодетных семей, в которых второй или третий ребенок родился после 1 января 2018 года.

«Сохранению положительной динамики рынка способствовало главным образом снижение средневзвешенной процентной ставки до 9,5%. Причём дешевле всего приобретение жилья обошлось калужанам в сентябре 2018 года, когда ставка составляла 9,3%», — отметила Ирина Карлаш.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области за три квартала 2018 года общий объём потребительских кредитов составил 62 млрд рублей, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Так, с начала 2018 года величина обязательств калужан по выданным кредитам увеличилась на 25% до 106 млрд рублей. При этом просроченная задолженность за январь — сентябрь 2018 года снизилась и составила 4,7% от кредитного портфеля.

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