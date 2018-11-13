В октябре уровень безработицы в Казахстане составил 4,8%

Астана, , 10:30 — REGNUM В 2018 году в Казахстане на работу устроились 414,5 тыс. человек, а уровень безработицы в октябре снизился до 4,8%, сказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов на заседании правительства, сообщает 13 ноября агентство «Казинформ».

Министр назвал ситуацию на рынке труда благоприятной. По его данным, по итогам девяти месяцев среднемесячная заработная плата в Казахстане составила 158,2 тыс. тенге (28 545 рублей). В реальном выражении зарплата выросла на 1,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2018 года расходы домохозяйств в Казахстане выросли на 8,8%, до 500,1 тыс. тенге ($1365 — по курсу на 22 октября).

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