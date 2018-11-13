Программу развития застроенных территорий Воронежа ждет доработка

Воронеж, , 10:10 — REGNUM Программа развития застроенных территорий Воронежа будет доработана. С предложением на заседании президиума правительства региона 12 ноября выступил заместитель губернатора Воронежской области — первый заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов, глава региона Александр Гусев предложение поддержал. Об этом сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Шабалатов отметил, что именно в Воронеже сосредоточен основной пласт аварийных домов, в том числе и те, что были признаны таковыми после 1 января 2018 года, а значит не войдут в программу расселения в рамках национального проекта.

«Во-первых, мы должны взаимоувязать программу переселения с программой развития, чтобы мы не планировали одни и те же средства и по одной, и по второй программе. И, конечно, ее нужно более активно сейчас запускать. Интерес коммерческих организаций к определенным территориям есть. И сейчас нужно постараться в том числе за счет внебюджетных средств расселение там проводить», — отметил губернатор Александр Гусев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках федеральной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в 2008—2017 годах в Воронежской области расселили 871 жилой дом, признанный аварийным до 1 января 2012 года. После этой даты аварийными было признано более 250 жилых домов — основная их часть должна быть расселена до 2024 года в рамках национального проекта.

Между тем, в Воронеже с 2010 года действует программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе города Воронеж». Программа разрабатывалась для реновации обширных территорий в черте Воронежа: в нее вошли территории, в основном располагающиеся рядом с крупными промышленными предприятиями, застроенные многоквартирными жилыми домами в 1940-х-50-х годах. Предполагалось, что в программе активное участие примут застройщики, которые возьмут на себя расселение этих домов и освоение территории. Однако при реализации программы власти столкнулись с рядом сложностей, в числе которых — низкий интерес со стороны инвесторов, сложности при расселении, а также проблемы со сносом тех домов, которые все же сумели расселить.

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