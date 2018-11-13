«Странные выделения» и «против шерсти»: как на Урале приняли проект бюджета

Екатеринбург, , 10:09 — REGNUM В Свердловской области депутаты Законодательного собрания приняли проект бюджета на 2019 год в первом чтении. Однако в ходе обсуждения у депутатов возник ряд вопросов связанных с расходными статьями финансового документа и эффективностью предлагаемых инвестиций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так вопросы по поводу выделения бюджетных средств на реализацию проекта «Ледовая арена» возникли у депутата Александра Ивачёва. Он пояснил, что при принятии прошлого закона о бюджете депутатов заверяли, что после сноса телебашни и передачи участка частному инвестору, все дальнейшие вложения будут осуществляться за его счёт.

Это же отметил в своём выступлении депутат Вячеслав Вегнер.

«Опять же сегодня говорилось об эффективности тех или иных затрат. Это и «Титановая долина» безусловно, это и те траты, которые мы сегодня многомиллиардные на наше ЭКСПО. В тоже время мы видим, что у нас отнимают деньги, например, в том же Каменском и Белоярском районах от строительства котельных. Это притча уже во языцах во всех федеральных программах, а мы почему-то сегодня о них забываем. Ну и конечно вот эти странные выделения 300 миллионов, плюс ещё 30 миллионов на инфраструктуру вокруг «Ледовой арены» достаточно удивительны. Потому что опять же, вот мой коллега сказал. Сколько ещё денег будет? А эффективность? Ну всем нам говорили, что будет инвестор сам этим заниматься, а сейчас это почему-то на плечи бюджета перекладывается», — заявил депутат.

Также Вячеслав Вегнер отметил «странный процесс» по выделению средств на строительства Свердловской государственной филармонии и предложил не выделять средства департаменту молодёжной политики на программу «Золотое сечение».

«Странный процесс выделения средств без какого либо обсуждения на строительство нового здания филармонии. И опять против шерсти, опять против мнения людей. Ну почему нельзя с людьми встретиться? А мы действуем методом выкручивания рук: то есть признать здание аварийным и после этого ряд процедур, которые отнюдь не в интересах людей. Ну и также мне кажется, нам надо пересмотреть выделение средств департаменту молодёжной политики. Безусловно, мне кажется, эти средства, которые у нас направлены на «Золотое сечение» нам надо передать министерству образования. У нас есть великолепная система работы с одарёнными детьми», — подчеркнул депутат.

Вячеслав Вегнер предложил выделить средства на проектирование второй ветки метрополитена в Екатеринбурге.

«Ну и действительно важнейший проект, который мне кажется, нам надо решить в рамках этого бюджета — это выделение средств на проект второй ветки метро в городе Екатеринбурге. Мы много об этом говорим, но не будет у нас второй ветки, пока мы с вами не выделим деньги на проект. После этого с проектом можно ехать уже к «федералам» и выбивать какие-то деньги», — подытожил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли проект регионального бюджета на 2019 год в первом чтении большинством голосов. Будут созданы согласительные комиссии, которые начнут работу над поправками ко второму чтению.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловские депутаты приняли проект бюджета на 2019 год в первом чтении

Читайте развитие сюжета: В Екатеринбурге расходы на главу города увеличат почти в два раза