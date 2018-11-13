К строительству порта Тамань могут подключить структуры Ротенберга

Москва, , 10:05 — REGNUM Структуры миллиардера Аркадия Ротенберга, которые завершают строительство Крымского моста, после окончания работ могут задействовать в другом масштабном проекте. Компанию «Стройгазмонтаж» могут привлечь к строительству сухогрузного района порта Тамань. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

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Порт «Тамань» стал стратегическим потенциалом российской экономики

Отмечается, что этот вопрос обсуждался на совещании с участием вице-премьера Максима Акимова 1 ноября, однако какие-либо конкретные компании не назывались.

По словам источника, предварительные договоренности об участии мостовиков в строительстве объектов федеральной собственности порта Тамань и отдельных терминалов были достигнуты ещё весной на уровне акционеров. По предварительным оценкам, объём работ только по федеральным объектам в Тамани составит 65 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, сухогрузный порт Тамань должен был заработать к 2018 году, грузооборот к 2020 году мог достичь 90 млн тонн в год. Стоимость проекта составляет 228 млрд рублей, из которых 76 млрд рублей — бюджетные средства.

Инвестпроект планируется реализовывать в две стадии: первая предполагает строительство объектов федеральной собственности — гидротехнических сооружений, производственного здания морских служб, системы управления движения судов, объектов навигации и связи, пожарной части, береговых зданий, объектов инженерной инфраструктуры, автомобильных и железнодорожных подъездных путей. На второй стадии планируется построить объекты частной собственности — комплексы перегрузки угля, зерна, железорудного концентрата, минеральных удобрений, серы, стали, контейнеров и других грузов.

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