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В Оренбурге подорожал проезд в частных маршрутках

Экономика

Тарифы увеличены на трёх городских маршрутах

Оренбург, 13 ноября 2018, 10:04 — REGNUM  В Оренбурге с 13 ноября частные перевозчики увеличили тарифы на трёх автобусных маршрутах. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор Ассоциации перевозчиков города Максим Фазуллин, тариф вырос на 1−2 рубля.

Стоимость поездки повысилась в автобусах, следующих по маршрутам 49 и 26, на два рубля, до 24 рублей, а по маршруту 41 — на 1 рубль, до 23 рублей. Причиной для увеличения тарифа стала экономическая ситуация. Перевозчики проанализировали экономически обоснованный тариф и пришли к выводу, что пришло время для подорожания проезда. В частности, на тарифную политику повлияла цена на автомобильное топливо.

Фазуллин не смог ответить на вопрос о ближайших перспективах тарифной политики частных перевозчиков, подчеркнув, что перевозки осуществляются по нерегулируемым тарифам, и перевозчик вправе самостоятельно установить стоимость поездки. При этом законом не предусмотрен срок, в течение которого до дня повышения тарифа перевозчик обязан уведомить пассажиров о новой цене на билет.

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Изменение тарифов на проезд в общественном транспорте
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