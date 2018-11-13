Передачу вкладов в бюджет назвали конфискацией

Москва, , 10:00 — REGNUM Решать бюджетные проблемы следует, решая проблемы экономики, а не лазая по карманам стариков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Понятно правительство, которое стремиться любыми путями пополнить бюджет, собирая любые крохи, включая те вклады, которые не востребованы. Но все-таки решать бюджетные проблемы надо, решая проблемы экономики, а не лазая по сусекам стариков», — сказал Емельянов.

Инициатива коллеги Анатолия Аксакова («Справедливая Россия») вызывает тревогу даже у однопартийцев.

«У коллег тоже вызывает беспокойство подобная инициатива. С одной стороны, мы понимаем их основание, с другой стороны — гарантии от злоупотребления должны быть, чтобы вклады добросовестных граждан не пострадали. Скажем, пожилые люди часто не трогают свои вклады в течение многих лет, откладывают, что называется, на смерть и так далее. Такая конфискационная мера, по крайней мере, должна быть как-то очень социально оправдана», — сказал Емельянов.

В России невостребованные вклады могут стать ещё одним источником пополнения бюджета. Предложение передавать «зависшие» на счетах «спящих» клиентов средства в настоящее время изучают депутаты Госдумы. Эта мера может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно не получают дивиденды.

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