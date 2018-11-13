Объявление о приватизации «Казатомпрома» повысило цену фьючерса на уран

Астана, , 10:01 — REGNUM После заявления о намерении приватизации мирового лидера по добычи урана «Казатомпрома» цены фьючерса на уран выросли на 4,9%, до $29,1 за фунт. Об этом 13 ноября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные New York Mercantile Exchange.

Последнее время акции крупнейших компаний урановой отрасли стагнируют или находятся в нисходящем тренде, что вызывает интерес инвесторов к первичному размещению акций «Казатомпрома».

На фоне чистого убытка канадской компании Cameco, которая является ближайшим конкурентом казахстанского производителя, в размере $16,5 млн за полгода, «Казатомпром» показа прибыль в размере 115 млрд тенге ($307 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, акции АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» планируется разместить на фондовой бирже Лондона и Международного финансового центра «Астана».

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