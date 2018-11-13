Правительство РФ утвердило порядок расчета числа застрахованных граждан

Москва, , 09:54 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил правила определения численности застрахованных граждан РФ. Соответствующий документ опубликован 13 ноября на сайте правительства России.

В документе установлен порядок действий при определении численности застрахованных граждан и методика расчёта показателя. Также определены механизмы учёта нетрудоустроенных застрахованных лиц.

Сообщается, что благодаря новой методике расчёта тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование (ОМС) неработающего населения, а также с учётом изменения численности неработающих лиц, размер страховых взносов в 2019 году уменьшится в 60 российских регионах на общую сумму 15,7 млрд рублей по сравнению с 2018 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Госдума приняла в первом чтении проекты бюджетов внебюджетных фондов — Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

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