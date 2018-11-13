В Новой Москве за два года снесено около 120 самостроев

Москва, , 09:53 — REGNUM На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) за два года снесено 118 построенных без разрешений объектов. Освобождено больше 25 тыс. кв. метров общественного пространства, сообщили в Стройкомплексе.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, Новая Москва избавляется от уродливых объектов, построенных незаконно. На их месте появляются современные магазины, детские и спортплощадки. По его мнению, объекты самовольного строительства мешают людям.

Собянин не одобряет массовую жилищную застройку вдали от МКАД

Отметим, в Москве действует городская комиссия по пресечению самовольного строительства. Ее возглавляет заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. «Самовольное строительство — это воровство общественного пространства без ведома властей, без уплаты налогов, поэтому с воровством надо бороться», — считает заммэра.

Подробнее: В развитие Новой Москвы в 2018 году инвестируют 200 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, с момента присоединения новых территорий к Москве развитие инфраструктуры Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) инвестировано порядка 800 млрд рублей. Из этих средств 46% привлечено в строительство жилья, 36% — в развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, 11% — в строительство объектов нежилой недвижимости.

Читайте также: Жильё в новой Москве в 2 раза дешевле, чем в старой