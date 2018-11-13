Активы Центробанка Японии превысили ВВП страны — СМИ

Токио, , 09:51 — REGNUM Активы Центрального банка Японии составляют порядка $4,85 трлн, это больше, чем ВВП страны, сообщает 13 ноября Reuters.

Отмечается, что по состоянию на апрель — июнь 2018 года ВВП Японии составлял $4,84 трлн. При этом, пишет издание, Центробанк Японии стал первым регулятором стран «Большой семерки», активы которого оцениваются выше, чем вся экономика страны.

Кроме того, активы японского регулятора превышают совокупный ВВП таких развивающихся стран, как Турция, Индия, ЮАР, Аргентина и Индонезия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что экономический рост Японии будет расти на 1,1% в 2018 году и на 0,9% в 2019 году. Согласно МВФ, на весь восточноазиатский регион приходится 60% мирового экономического роста.

Читайте также: МВФ: экономический рост Китая, Индии и Японии в среднем составит 5,6%