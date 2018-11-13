Северной Осетии выделили 100 млн рублей на курорт «Мамисон»

Владикавказ, , 09:47 — REGNUM В 2019 году Северная Осетия получит на развитие курорта «Мамисон» из федерального бюджета 100 млн рублей. На эти средства будут в первую очередь проведены работы по возобновлению на территории курорта режима особой экономической зоны, сообщил 12 ноября первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов в ходе совещания в правительстве республики.

А уже в 2020 году инвесторы должны приступить к строительству гостиниц, канатных дорог и другой инфраструктуры, отметил чиновник. При этом по сравнению с первоначальным проектом курорта «Мамисон» новый бизнес-план претерпел серьезные корректировки, заметил Олег Карсанов — руководитель приоритетной программы «Туризм», которая является одной из важнейших в разработанном проекте стратегии социально-экономического развития РСО-Алания до 2030 года.

Так, планируется создать 3500 койко-мест для размещения туристов. Еще до 2000 человек смогут побывать на курорте в режиме дневного пребывания. Общая протяженность трасс для катания составит 50 км, а самая длинная из них будет составлять 8 км. При этом перепады высот достигнут до 1130 метров, что должно вызвать интерес у туристов. Общая длина сети канатных дорог составит 12,9 км.

По словам Байсултанова, на реализацию мероприятий первой очереди ВГРК «Мамисон» потребуется 7,5 млрд рублей.

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Напомним, курорт «Мамисон» должен был входить в туристический кластер, проект которого в Северо-Кавказском федеральном округе реализует АО «Курорты Северного Кавказа». Кроме «Мамисона» в этот кластер также входят горнолыжные курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Ведучи» в Чечне, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, «Лагонаки» в Краснодарском крае и Адыгее, «Матлас» в «Дагестане», «Цори» и «Армхи» в Ингушетии.

Однако в 2014 году руководство «Курортов Северного Кавказа» приняло решение о приостановке реализации двух проектов — «Мамисон» и «Лагонаки», а уже в сентябре 2016 была ликвидирована особая экономическая зона на территориях Алагирского и Ирафского районов Северной Осетии, где планировалось строить курорт.