До 2024 года в Воронежской области расселят 64 тыс. кв. м аварийного жилья

Воронеж, , 09:44 — REGNUM 64 тыс. кв. м аварийного жилья намерены ликвидировать в Воронежской области до 2024 года. Об этом сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области по итогам заседания президиума правительства Воронежской области 12 ноября.

По информации, прозвучавшей на заседании, с 2008 по 2017 год, в рамках федеральной программы переселения, было расселено более шести тысяч аварийных жилых помещений — это 871 жилой дом. Новое жилье получили более 14 тыс. человек. Всего на расселение было направлено более 8 млрд рублей. В результате в регионе был полностью ликвидирован жилой фонд, признанный аварийным до 2012 года. После 2012 года в реестр аварийных был включен еще 251 аварийный многоквартирный дом и 72 индивидуальных жилых дома. Несмотря на то, что на федеральном уровне программа расселения аварийного жилья завершена, в регионе эта работа продолжается. На 2018−2019 годы из бюджета выделено 855 млн рублей: на расселение 45 домов в Бобровском, Рамонском, Грибановском, Эртильском, Семилукском, Каменском, Поворинском, Бутурлиновском муниципальном районах и городских округах город Воронеж и Борисоглебск. До конца 2019 года новое жилье получат 1 тыс. 419 человек. В рамках муниципальной программы развития застроенных территорий городского округа город Воронеж планируют расселить четыре аварийных многоквартирных дома общей площадью 3,5 тыс. кв. м. По 12 домам решения о развитии застроенной территории пока только приняты, договоры не заключены.

Отметим также, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который предусматривает также расселение в 2019—2024 годах домов, признанных аварийными на 1 января 2018 года, Воронежская область рассчитывает на финансирование в 2,4 млрд рублей, в том числе 2,3 млрд — из федерального бюджета. В 2019 году уже будет направлено почти 200 млн рублей, на эти деньги планируется расселить 13 многоквартирных домов. Всего до 2024 года в регионе намерены ликвидировать 64 тыс. кв. м аварийного жилья и предоставить новые квартиры более чем 2 тыс. человек.

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