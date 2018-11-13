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К 2040 году спрос на электроэнергию на Земле может увеличиться на 50%

Экономика

За счет роста населения и экономики Индии и Китая

Париж, 13 ноября 2018, 09:36 — REGNUM  Рост населения и мировой экономики приведет к 2040 году к значительному увеличению спроса на электроэнергию, передает немецкий телеканал N-TV 13 ноября.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), при мягком сценарии спрос на электроэнергию к 2040 году увеличится на четверть. Это произойдет в том случае, если правительства выполнят свои обещания перейти на энергосберегающие технологии.

Если это не будет выполнено, тогда спрос увеличится минимум на 50%. Причиной послужит прогнозируемое увеличение численности на 1,7 млрд человек и растущие доходы.

Более всего увеличение спроса коснется Индии, затем — Китая, хотя рост китайского спроса на энергию в последние два десятилетия замедлился. В США потребление электричества останется на сегодняшнем уровне, а в Европе и Японии и вовсе снизится.

МЭА предупреждает, что без изменения политики и перехода к энергосберегающим технологиям под угрозой окажется окружающая среда, возникнут проблемы в поставках энергии, а также повысятся цены на энергоносители.

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Электроэнергетика
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