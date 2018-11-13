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В Казахстане создадут систему мониторинга ЖКХ с участием общественности

Экономика

Система мониторинга должна затрагивать все вопросы, связанные с тарифами

Астана, 13 ноября 2018, 09:31 — REGNUM  Министерство энергетики Казахстана создаст республиканскую систему мониторинга сферы ЖКХ. Соответствующее поручение дал председатель правительства республики Бакытжан Сагинтаев, сообщает 13 ноября издание Informburo.

Система мониторинга должна работать с участием общественности и затрагивать все проблемы, связанные с тарифами, качеством услуг и вопросами населения.

Сагинтаев также поручил министру национальной экономики Тимуру Сулейменову открыть горячую линию по тарифам ЖКХ. Кроме того, министерству энергетики, экономики и акиматам (администрациям) поручено взять на особый контроль ценообразование на уголь, газ, лекарства и социально значимые товары.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября на заседании правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил разработать пошаговый план по снижению тарифов на услуги ЖКХ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане разработают пошаговый план по снижению тарифов на услуги ЖКХ

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Повышение тарифов на услуги ЖКХ
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