Нефть делает попытки восстановления

Москва, , 09:24 — REGNUM Восстановление цен на нефть оказалось непродолжительным и быстро сменилось новой волной распродаж. Едва не дотянувшись до отметки 72, Brent возобновила падение с новой силой и впервые с апреля нарушила целостность уровня 69. Сегодня, 13 ноября, на утренних торгах котировки пытаются восстановиться, но пока динамика выглядит слишком неуверенно, чтобы можно было говорить о предпосылках для развития импульса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ страны пришли к выводу о необходимости снижения добычи, а саудиты пообещали уже с декабря приступить к сокращению производства черного золота. Но этого оказалось недостаточно, чтобы подбодрить рынок, все более уязвимый перед страхами по поводу избытка предложения и снижения спроса. Также рынок довольно остро чувствует общие настроения инвесторов, ухудшение которых тоже играет против роста котировок», — считает эксперт.

Отчасти попытки восстановления Brent сошли на нет из-за нового гневного твита Трампа, который назвал текущие цены завышенными и выразил надежду на то, что Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу. Рынок продемонстрировал свою чувствительность к вербальным интервенциям, ускорив падение до новых апрельских минимумов.

«В краткосрочной перспективе рынок продолжит переваривать посыл американского президента и оценивать потенциальную реакцию саудитов на очередное давление со стороны Штатов. Немаловажно и то, как себя будет показывать доллар, ралли которого 12 ноября прилично надавило на котировки черного золота», — отметил Мащенко.

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