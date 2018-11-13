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Ускорить или замедлить падение рубля может ЦБ РФ

Экономика

До конца 2018 года регулятор должен решить — будет ли он покупать валюту для Минфина

Ускорить или замедлить падение рубля может ЦБ РФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 13 ноября 2018, 09:17 — REGNUM  На общем негативном фоне рубль выглядел 12 ноября очень убедительно. В то время как основные валюты и валюты стран с развивающейся экономикой стремительно падали против американского доллара, российский рубль даже укрепился на 0,3% к доллару и на 1% к евро. Поддерживали рубль растущая нефть, которая после заявления Саудовской Аравии о необходимости сокращения добычи в 2019 году на 1 млн баррелей росла почти на 2%, и решение американской администрации отложить санкции против «Русала», что позитивно повлияло на весь российский фондовый рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Однако 12 ноября к вечеру настроения на мировых рынках серьезно ухудшились. Снова обострились торговые взаимоотношения США и Китая, а эксперты заявили, что продажи новых айфонов идут очень плохо. По итогам торгов американские индексы потеряли более двух процентов. Нефть опустилась даже ниже $69. Индекс доллара показал очередной годовой максимум. Риски существенно выросли», — отметил эксперт.

На мировом рынке наблюдается дефицит долларов, который отражает резкий рост долларовых ставок в Лондоне, LIBOR трехмесячный поднялся до 2,62%. В таких условиях российский рубль не устоит. Котировки доллара наверняка поднимутся выше 68 рублей. Целевые уровни для снижения рубля к доллару 69−70.

«Ускорить или замедлить падение рубля может Центральный банк РФ, который до конца 2018 года должен внести ясность — будет ли он с января покупать валюту для Минфина или не будет. Решение возобновить выполнение бюджетного правила в текущих условиях для рубля станет катастрофическим, доллар легко может подняться до 75 рублей», — полагает Богданов.

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