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В Казахстане разработают пошаговый план по снижению тарифов на услуги ЖКХ

Экономика

Пошаговый план по снижению тарифов должен быть разработан к 1 декабря

В Казахстане разработают пошаговый план по снижению тарифов на услуги ЖКХ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Счётчик

Астана, 13 ноября 2018, 09:13 — REGNUM  Председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтев поручил министерствам энергетики и национальной экономики разработать пошаговый план по снижению тарифов на электроэнергию, тепло, водоснабжение и телефонную связь, сообщает 13 ноября издание Informburo.

Глава правительства также призвал не забывать о качестве предоставляемых услуг. Пошаговый план по снижению тарифов должен быть разработан к 1 декабря.

Сагинтаев также поручил провести круглый стол на тему тарифов на услуги ЖКХ с участием региональных властей, СМИ, представителей прокуратуры, монополистов и депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября на заседании правительства Бакытжан Сагинтев объявил выговор заместителю министра национальной экономики Казахстана Сеирку Жумангарину, курирующему антимонопольный комитет.

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Повышение тарифов на услуги ЖКХ
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