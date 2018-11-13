Оценить проблему: о передаче «спящих» вкладов в бюджет

Барнаул, , 09:10 — REGNUM «Проблема «спящих вкладов» всегда была, есть и будет, сегодня они остаются в банках», — считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM намерение депутатов Госдумы РФ изучить возможность того, каким образом невостребованные вклады могли бы стать ещё одним источником пополнения бюджета, он, в частности, отметил:

«Например, после смерти моей мамы нашлась сберкнижка. Я пошел в Сбербанк, а оказалось, у мамы еще два советских вклада, которые заморожены были в 90-е годы. Поэтому инициаторы передачи в бюджет этих средств пока лишь предложили изучить тему, поскольку никто не знает, где и сколько этих «спящих вкладов», да и термин этот пока чисто публицистический, а не правовой. Поэтому, конечно, надо на первом этапе оценить проблему».

Как уже сообщало ИА REGNUM, использовать для пополнения бюджета «зависшие» на счетах «спящих» клиентов средства предложил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, объемы таких «зависших» средств оцениваются в миллиарды рублей. Не исключено, что эта инициатива может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют.

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