Свердловские депутаты приняли проект бюджета на 2019 год в первом чтении

Екатеринбург, , 09:07 — REGNUM Проект закона о бюджете Свердловской области на 2019 года приняли депутаты регионального Законодательного собрания в первом чтении. Документ был принят большинством голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Против законопроекта голосовали представители фракции КПРФ, так как по их мнению предусмотренные в бюджете инвестиции на развитие инфраструктуры Ледовой арены в Екатеринбурге, на «Титановую долину» и «Конгресс-холл» являются необоснованными. Представители КПРФ считают, что данные средства необходимо направить на социальную сферу.

В проекте закона предусмотрены доходы в размере 239, 2 млрд рублей. Расходная часть бюджета прогнозируется на уровне 245,7 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 6,5 млрд рублей, и должен снизиться в 2020 и 2021 годах.

Будут созданы согласительные комиссии, которые внесут поправки в проект бюджета ко второму чтению. Их работа начнётся 14 ноября в 14:00 по местному времени (12:00 по мск).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проект бюджета Свердловской области на 2019 год был утверждён региональным правительством, а также комитетами Законодательного собрания, которые рекомендовали голосовать за законопроект в первом чтении.

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