За полгода Дальний Восток сменил трёх инвестлидеров

Ольга Демиденко, , 10:31 — REGNUM

На Дальнем Востоке новый чемпион по инвестиционной привлекательности. Теперь это Якутия. Данные обнародовал Росстат. Всего за шесть с небольшим месяцев ДФО сменил трёх инвестлидеров — народ улучшения жизни так и не заметил, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Росстат привел данные: за первое полугодие 2018 года объём инвестиций в основной капитал в Республике Якутия составил более 180 млрд рублей. Это, по данным ведомства, наилучший показатель на Дальнем Востоке. На долю республики, по данным Росстата, приходится на сегодняшний день более 37% от общего объёма инвестиций в федеральном округе. По итогам 2017 года инвестиции в основной капитал в Якутии выросли на 35,4%, а по итогам первого полугодия 2018 года — на 15,6%, что существенно повышает показатели региона по РФ и по ДФО.

РИА Новости на основе этой информации говорит уже и росте качества жизни населения, и о том, что и благосостояние, и уровень этой самой жизни будут расти.

Понять что-то в гонке за лидерство в рейтингах инвестпривлекательности дальневосточных регионов становится всё сложней.

В мае 2018 года Агентство стратегических инициатив на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге сообщило, что Хабаровский край стал лидером в ДФО по инвестпривлекательности, поскольку единственный вошел в ТОП-20 российских регионов. Приморский край при этом находился на 76-й позиции рейтинга.

Но уже в первой половине октября дальневосточный полпред Юрий Трутнев объявил о том, что именно Приморский край занимает лидирующие позиции по инвестиционной привлекательности. Потом, правда, врио главы Приморья Олег Кожемяко в одном из интервью, говоря о необходимости развития региона и серьёзной работы, подтвердил 76-е место в этом самом рейтинге.

Теперь в лидеры выведена Якутия — причем речь о первом полугодии 2018 года. Но уже в этом самом полугодии мы каких только лидеров не видели. И всегда они разные. Как относиться к данным всех этих рейтингов — рейтингу АСИ, например?

«Никак не относиться. Что такое АСИ? Это структура, которая создана для изобретения всевозможных бравурных рейтингов. Ну, а если создаётся контора «по битью в барабаны» — она и будет всё время бить в барабаны. И ничего другого она делать не будет, у нее функций других нет. Это структура, которая сама придумывает себе работу. Зачем это нужно государству? Ни за чем. Это не нужно, это, на мой взгляд, вредно. Простой пример, чтобы всем было понятно: есть прекрасный и функциональный, необходимый на каждой кухне прибор — мясорубка. Он всем нужен для приготовления котлет. Так? Так. Но если в мясорубку начать совать пальцы, то из полезного прибора он сразу превратится в бесполезный и даже вредный. Так и государство. У государства есть определенные функции — охрана границ, обеспечение безопасности, законности и ещё ряд других, всем хорошо известных. А когда государство берёт на себя функции бизнеса — получаются всегда «приморские Хаятты». Полпред президента Юрий Трутнев делает всегда правильные заявления, и с ними можно согласиться, если не вникать в детали. А детали — они в том, что все регионы разные. И механизмы измерения — разные. Нельзя все регионы, даже те, которые находятся рядом на карте, измерять одинаково. Один регион ориентирован на экспорт, другой на импорт, третий ещё на что-то. А у нас ко всем подходят одинаково. Более того, несопоставимые единицы измерять-то пытаются одним инструментом. Опять пример: если одним инструментом измерять потребление электроэнергии в банке и на металлургическом комбинате, то чемпионом всегда будет комбинат. А если измерять количество сотрудников с высшим образованием — чемпионом будет банк. Вопрос — а надо ли вот так измерять? Нет, не надо. Вот так и стоит относиться ко всем этим рейтингам. АСИ и подобные структуры, по моему глубокому убеждению, нужно просто ликвидировать. Они, повторю, как и большинство наших чиновников, сами создают себе работу. И эта работа — никому не нужна. Потому, что если вы создаете «министерство по борьбе с ямами на дорогах», то у вас гарантированно всегда будут ямы на дорогах и растущее число чиновников. Вот отсюда и растёт недоумение населения дальневосточных регионов: у вас там рейтинги, а у нас жизнь с каждым днём всё хуже», — считает кандидат экономических наук, финансовый консультант Максим Кривелевич.

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Дальневосточники вообще понимают всё меньше и меньше. Не понимают они смысла «скоморошного» поезда под названием «Дальневосточный экспресс», который зачем-то запустили в московском метро. На каждом вагоне — «лубочные» картинки счастливой дальневосточной жизни. 9Девять вагонов — про каждый регион ДФО, есть вагон про то, как устроиться на работу на Дальнем Востоке. Зазывают, например, на Камчатку. Это туда, где что ни неделя, то скандалы с бастующими вахтовиками, которым обещали «бешеные зарплаты», а в результате «кинули». Есть даже вагон про Еврейскую АО — самый несчастный и беднейший регион федерального округа, где каждый четвертый житель прозябает за чертой бедности. Но вагон есть. И в этом, счастливом, вагоне — сплошное процветание. К «Дальневосточному экспрессу», правда, не прицепили еще два вагона — Бурятию и Забайкалье. Может, не успели, может, запамятовали, а может, побоялись, что «пассажиры» возьмут да отцепят втихаря — не хотят ведь они в этом поезде ехать, даже петиции пишут, просят вернуть в Сибирь.

«Зачем вы это делаете?! Зачем этот разукрашенный клоунский вагон?! Зачем эти «потешные» Дни Дальнего Востока в Москве?!» — задают вопросы в социальных сетях дальневосточники.

И сами себе отвечают:

«Наверняка какая-то московская контора хорошо заработала на этой многомиллионной красоте».

Получается, прав экономист Максим Кривелевич? Государство пытается брать на себя функции бизнеса и без устали создаёт конторы, которые «сами придумывают себе работу». И, надо заметить, эти конторы неплохо на всём этом «развитии ДФО» зарабатывают.

А деньги, между тем, не с неба падают — они из той самой госпрограммы по развитию Дальнего Востока, которую в четвертый, а может уже и в пятый раз признала провальной Счетная палата России. Зачем принимать заведомо провальную программу?

«Нельзя принимать. Пока не будет выполнена предыдущая — нельзя. Я считаю, такую практику вообще нужно запретить. Пусть выполнят то, что запланировали, и то, на что уже получили и потратили деньги», — считает Максим Кривелевич.

Но чиновники, отвечающие за развитие Дальнего Востока, на все эти вопросы дальневосточников не отвечают, а знай себе изобретают всё новые и новые рейтинги:

«Что вам не нравится? Вон рейтинги — читайте. Всё хорошо».

И, похоже, они уже сами во всё это верят — и в рейтинги, и в развитие.

А никакого развития как не было, так и нет.

Как сообщало ИА REGNUM, приток инвестиций в Дальний Восток измеряется в основном всё новыми предприятиями, добывающими полезные ископаемые. Люди в большинстве не видят большой пользы от таких инвестиций — потому, что развития не видят. Пример — Камчатка, где структуры миллиардера Виктора Вексельберга имеют колоссальные льготы, добывают золото и серебро, а народ пользы от них не видит — ну, разве что небольшие деньги на собачьи бега «Берингия» один раз в году.

В Якутии, несмотря на то, что республику вдруг поместили в лидеры инвестрейтинга, поступления от крупных госкомпаний в бюджет, по данным региональных депутатов, будут планомерно снижаться. На этом фоне власти запланировали на 20% увеличить поступления от налогов, собираемых с населения. Опять, получается — олигархам, добывающим в Якутии алмазы, уголь, нефть и прочие ископаемые, — прибыль и льготы, а народ опять — карманы выворачивай? При этом крупные компании, работающие в Якутии, без устали сообщают о росте выручки, увеличении продажи алмазов и других ископаемых. А доходы от этих компаний — уменьшаются. Зато рейтинги растут. И надо ли удивляться, что всё чаще дальневосточники произносят слово «колония»? И всё чаще пакуют чемоданы. Потому, что очень неуютно жить в колонии. Даже если у колонии высокие рейтинги.

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