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Путин утвердил право операторов связи сообщать клиентам точную сумму долга

Экономика

Операторы получили право отправлять своим абонентам информацию о наличии задолженности за оказанные услуги связи, а также о сумме долга и его структуре

Путин утвердил право операторов связи сообщать клиентам точную сумму долга
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 13 ноября 2018, 08:56 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, согласно которым операторы мобильной связи могут озвучивать своим клиентам точную сумму задолженности, сообщается на сайте Кремля.

«Федеральным законом устанавливается, что при сообщении должнику сведений о наличии просроченной задолженности … может указываться размер и структура такой задолженности», — говорится в справке к документу.

Отмечается, что закон был принят Государственной думой 25 октября и одобрен Советом Федерации 7 ноября.

Напомним, ранее граждане, которые хотели получить информацию о задолженности, должны были обратиться напрямую в офис мобильного оператора. При этом эти нормы не позволяли мобильным операторам информировать граждан о задолженности по СМС или аудиосообщениям.

Теперь операторы получили право отправлять своим абонентам информацию о наличии задолженности за оказанные услуги связи, а также о сумме долга и его структуре.

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