Чуда не произошло: рабочие завода Оренбуржья так и не вышли на работу

Орск, Оренбургская область, , 08:47 — REGNUM Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ» в Орске Оренбургской области растягивает срок простоя. У коллектива, находящегося временно в неработающем состоянии, теплилась надежда, что 12 ноября станет последним днём простоя, однако чуда не произошло. Работа предприятия приостановлена ещё на три недели — до 3 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

Лидер оренбургских профсоюзов Ярослав Чирков отметил, что ситуация в коллективе в связи с наступлением морозов и продлением простоя напряжённая, люди настроены агрессивно, у председателя профсоюзного комитета разрывается телефон от звонков работников. Естественным путём происходят увольнения, люди ищут другие места работы.

Напомним, на предприятии сложилась критическая ситуация. С 12 сентября на концерне введён режим простоя, который регулярно продлевается. Машиностроительный завод испытывает дефицит финансовых средств. За коммунальные долги на ОРМЕТО-ЮУМЗ отключено теплоснабжение. С энергетиками достигнута договорённость о том, что электричество отключаться не будет, хотя задолженность за потребленную энергию составляет более 200 млн рублей.

Стоит отметить, что ранее минэкономразвития региона выразило надежду на то, что концерн возобновит работу до 17 ноября. Пр неофициальным данным, сегодня, 13 ноября, запланирована поездка министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Натальи Безбородовой на предприятие.

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