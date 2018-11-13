Поставщика труб для участка «Силы Сибири» Газпром нашёл без тендера

Москва, , 08:41 — REGNUM Трубы большого диаметра для участка Ковыкта — Чаянда магистрального газопровода «Сила Сибири», по которому топливо пойдет в Китай, в объёме 500 тыс. тонн поставил Загорский завод. Именно с этим предприятием Газпром заключил прямой контракт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников, близких к трубным компаниям.

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При этом отмечается, что контракт заключён на более выгодных условиях, чем были в первоначальном тендере. Будет ли Газпром проводить тендер на поставку оставшихся 101,9 тыс. т труб, не сообщается.

Напомним, на тендер Газпрома на поставку труб большого диаметра, предназначенных для проекта экспортного магистрального газопровода «Сила Сибири», а конкретно — для участка Ковыкта — Чаянда, в середине октября не заявился ни один поставщик. Всего по пяти конкурсам компания намеревалась приобрести 601,904 тыс. тонн труб на сумму 47,415 млрд рублей. За отсутствием предложений запрос был признан несостоявшимся.

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Как сообщало ИА REGNUM, магистральный газопровод «Сила Сибири» строится для транспортировки российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Газопровод является совместным российско-китайским проектом. Поставки газа в Китай по газопроводу планируются в 2019 году. В сентябре 2018 года заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов сообщал, что осталось сварить всего 40 км линейной части газопровода «Сила Сибири». По данным компании на конец октября, было сварено и уложено 2064 км труб на участке газопровода «Сила Сибири» от Якутии до российско-китайской границы, что составляет 95,5% его протяженности. Строительная готовность двухниточного подводного перехода «Силы Сибири» через реку Амур составляла 90%.