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Крупная молочная ферма заработает на Сахалине до конца года

Экономика

Предприятие будет ежегодно выпускать более 7 тыс. тонн молока и 200 тонн мяса

Крупная молочная ферма заработает на Сахалине до конца года
Alex Foto
Корова

Южно-Сахалинск, 13 ноября 2018, 08:37 — REGNUM  В Корсаковском районе Сахалинской области начнет работу крупная молочно-товарная ферма, созданная в рамках совместного российско-белорусского проекта. Об этом сообщает 13 ноября пресс-служба областной администрации.

«Предприятие будет ежегодно выпускать более 7 тыс. тонн молока и 200 тонн мяса», — говорится в сообщении пресс-службы.

На ферме будет содержаться тысяча голов основного стада. Также на предприятии будут реализованы лучшие технологии — практика беспривязного содержания скота и автоматизированного доения. Отмечается, что в 2017 году проект высоко оценили президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.

Напомним, возведение комплекса началось в 2016 году. Общая стоимость строительных работ при возведении инфраструктуры предприятия составила более 2 млрд рублей.

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Сельское хозяйство
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