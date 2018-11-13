Нетто-продажи евро в Казахстане выросли в сентябре на 19,3%

Астана, , 08:32 — REGNUM По итогам девяти месяцев нетто-продажи евро обменными пунктами Казахстана составили 196,4 млрд тенге (35,4 млрд рублей), сообщает 13 ноября аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка Казахстана.

В сентябре нетто-продажи достигли 30,8 млрд тенге (5,56 млрд рублей), что является самым высоким показателем в 2018 году. Рост за месяц составил 19,3%. Среди регионов республики больше всего евро покупают в Алма-Ате — объем продаж составил 15,5 млрд тенге (2,8 млрд рублей). Обменные пункты Астаны продали европейскую валюту на 5,7 млрд тенге ($1,03 млрд рублей).

Отметим, 13 ноября стоимость одного евро составят 421,4 тенге. В октябре тенге укрепился по отношению к евро на 1,4%, а в сентябре — ослаб на 4,1%. За год евро подорожал в Казахстане на 4,3%.

Нетто-продажи — это чистые продажи валюты, продажи за вычетом покупки.

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