В Свердловской области увеличат отчисления по «упрощёнке» в местные бюджеты

Екатеринбург, , 08:32 — REGNUM В Свердловской области отчисления в муниципальные бюджеты по упрощённой системе налогообложения для физических лиц увеличатся с 15% до 30%. Соответствующий проект закона был принят депутатами регионального Законодательного собрания единогласно в первом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С данной инициативой выступило правительство Свердловской области. По мнению авторов законопроекта, изменения должны побудить органы местного самоуправления снизить административные барьеры для коммерсантов.

Также предлагается перечислять 50% акцизов на пиво в местные бюджеты, при этом введение данного акциза предусматривается в муниципалитетах, на территории которых работают предприятия по производству пива.

Изменения предполагают увеличение бюджетных поступлений свыше четырёх миллиардов рублей ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге проходит 27-е заседание Законодательного собрания Свердловской области.