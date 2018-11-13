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Допустимый вес ручной клади, ввозимый через «Хоргос», уменьшат до 25 кг

Экономика

В настоящее время физические лица имеют право ежемесячно перевозить не более 50 кг

Алма-Ата, Казахстан, 13 ноября 2018, 07:44 — REGNUM  Допустимый вес ввозимых товаров через международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» в Казахстане для физических лиц уменьшат до 25 кг, заявил главный специалист таможенного поста «Алтынколь» Бекен Нурахметов в эфире телеканала Almaty.tv.

В настоящее время физические лица имеют право ежемесячно перевозить не более 50 кг товаров на сумму €1500. Евразийская комиссия приняла решение уменьшить вес провозимого груза и его стоимость до $500. Ежедневно через «Алтынколь» провозится 40 тонн ручной клади.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Казахстана стремится создать благоприятные инвестиционные условия для развития МЦПС «Хоргос». В республике принимаются меры для усиления торговали через данный центр.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Казахстана: необходимо создать условия для развития «Хоргоса»

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