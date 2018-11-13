В Свердловской области резко вырос спрос на рабочих

Екатеринбург, , 07:21 — REGNUM В Свердловской области с начала 2018 года спрос на рабочих возрос почти в четыре раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «HeadHunter Урал».

На рабочие специальности приходится 14% всех вакансий. При этом среди ищущих работу такие специальности тоже интересуют всё больше и больше граждан. Количество таких резюме возросло в два раза, их доля составляет 1,5% от общего числа резюме.

В основном рабочие вакансии интересуют граждан в возрасте от 26 до 35 лет. 18,2% желают работать грузчиками, 16% электриками, а 15% — монтажниками. При этом 16% вакансий предназначено для наладчиков, 15% для слесарей, а 13% для операторов станков.

В основном работников ищут с опытом работы не менее года. Треть всех вакансий предполагают работу в Екатеринбурге.