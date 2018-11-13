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Потенциал снижения котировок нефти пока сохраняется

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 13 ноября

Москва, 13 ноября 2018, 07:09 — REGNUM  На ICE 12 ноября североморская нефть смеси Brent возобновила рост после потери почти 4% стоимости за прошлую неделю. Нефть выросла в цене на 2%, до $71,11 за баррель. Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что Саудовская Аравия в декабре может снизить добычу на 500 тыс. б/с из-за снижения мирового спроса на нефть. Это заявление воодушевило нефтяной рынок, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Кроме того, российский министр энергетики Александр Новак заявил в интервью мировым СМИ, что добыча нефти в России в ноябре сохранится на октябрьском уровне.

Данное заявление тоже, вероятно, было воспринято нефтяным рынком как сигнал к будущему сокращению предложения нефти и ребалансировке рынка. Однако участники соглашения «ОПЕК+» в условиях санкций против Ирана пока не торопятся с окончательным решением о сокращении добычи нефти, оставляя его на 2019 год.

Так что потенциал движения цены нефти при неблагоприятных внешних факторах типа роста товарных запасов в США к $68 за баррель пока сохраняется. С учетом сложившейся конъюнктуры сегодня, 13 ноября, баррель Brent будет торговаться в диапазоне $69−71 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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