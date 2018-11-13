Депутаты заксобрания Прикамья арендуют иномарки на 53 млн рублей

Пермь, , 06:57 — REGNUM В Пермском крае заксобрание намерено в течение года (1 декабря 2018 года — 30 ноября 2019 года) арендовать четыре легковых автомобиля и пять автобусов. Согласно техзаданию, все транспортные средства иностранного производства.

Начальная цена лота составляет 53,030 млн рублей. Стоимость одного часа аренды в зависимости от транспорта варьируется от 500 до 1590 рублей.

Как указано в документации, оказание услуг исполнитель должен будет осуществлять независимо от даты и времени суток. Автотранспортные услуги оказываются с использованием автомобилей AUDI A8 — не ранее 2014 года выпуска; AUDI A6 (С7) — не ранее 2016 года выпуска; Toyota Camry — не ранее 2018 года выпуска; Toyota Camry — не ранее 2012 года выпуска, а также автобусов Toyota Hiace — не ранее 2012 года выпуска; Mercedes-Benz Sprinter — не ранее 2013 года выпуска; Golden Dragon — не ранее 2010 года выпуска; Mercedes-Benz — не ранее 2010 года выпуска и Higer KLQ — не ранее 2012 года выпуска.

Минимальное время оказания услуги должно составлять 60 минут при выполнении каждой заявки, а время использования каждого транспортного средства не ограничено.

Исполнитель контракта обеспечивает работу круглосуточной диспетчерской службы, осуществляющей приём и обработку заявок, взаимодействие с заказчиком по вопросам подачи транспортных средств. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, связанные с исполнением настоящего контракта, в том числе расходы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием автотранспорта, в том числе оплату горюче-смазочных материалов, технического обслуживания и ремонта автотранспорта, оплату труда водителей, страхование автотранспорта, налоги и иные обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иные расходы исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту

Отдельные требования прописаны относительно водителей. Они должны владеть русским языком, знать маршруты движения по городу Перми и Пермскому краю, обладать российскими национальными водительскими удостоверениями, подтверждающими право на управление транспортными средствами соответствующих категорий. Экипажи обязаны проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр.

Итоги аукциона подведут 15 ноября. Между тем портал properm.ru отмечает, что с 2015 года постоянным победителем аналогичных тендеров на годовое автотранспортное обслуживание Законодательного собрания Пермского края становилось ООО «Трансервис», вторым участником с того же времени выступало ООО «Агама-Транс». В 2018 году краевой парламент арендовал восемь машин.