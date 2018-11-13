«Татфондбанк» оставил 1 млрд «дочке», которой ушли деньги вкладчиков?

Казань, , 06:12 — REGNUM В Арбитражном суде Татарии обанкроченный год назад «Татфондбанк», чьи долги перед кредиторами превышают 158 млрд рублей, отказался от части претензий к своей «дочке», в которую до появления проблем у банка под видом доверительного управления были выведены средства существенного числа вкладчиков. Сделки доверительного управления сами вкладчики сегодня оспаривают, а ряду категорий граждан в этом помогают органы прокуратуры. Тем временем, конкурсный управляющий написал отказ от признания банковской операции по перечислению 1 млрд рублей в адрес ООО «Инвестиционная компания «ТФБ-Финанс» недействительной сделкой и применения её последствий в виде взыскания всей суммы. Назначение платежа — перевод средств по договору доверительного управления, он был сделан 1 декабря 2016 года, когда как очевидные проблемы у банка появились в ноябре 2016 года. Суд принял отказ управляющего и прекратил производство по заявлению в этой части, удовлетворив их лишь в части взыскания чуть более 882 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ТФБ, где доля республики составляла более 40%, начал испытывать финансовые затруднения в ноябре 2016 года, а в середине декабря в нём ввели временную администрацию. Предпринимаемые меры не помогли и уже в начале марта 2017 года банк остался без лицензии, а в апреле стал банкротом. На октябрь 2018 года долги перед почти 18 тыс. кредиторами ТФБ превышают 158 млрд рублей. Одновременно с делом о банкротстве самого банка, банкротом был объявлен фигурант ряда уголовных дел, связанных со сделками в банке, бывший председатель правления ТФБ Роберт Мусин. Помимо этого, в судах рассматриваются иски бывших вкладчиков, которые «в результате неправомерного расторжения договора банковского вклада и перевода денежных средств в ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» потеряли свои накопления. Только через прокуратуру к концу июля 2018 года было подано свыше 200 подобных исков в интересах бывших вкладчиков.

В ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» на момент перевода средств вкладчиков доля самого ТФБ составляла 68%, само же общество было создано в 2006 году. В его создании помимо ТФБ участвовали ЗАО «Гелио-полис», ООО «Артуг-финанс» и аффилированное с Робертом Мусиным, но уже ставшее банкротом ООО «Новая нефтехимия». Последнее также было и крупным акционером ТФБ (доля — более 19%), и акционером банкрота «Татагропромбанка» (доля — более 46%). В марте 2018 года банковская «дочка» была признана несостоятельной, в отношении неё открыли конкурсное производство сроком на шесть месяцев, которое было позднее продлено. На дату завершения наблюдения в реестр были включены требования на сумму 69 396 274,01 рубля.

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ТФБ вошёл в число кредиторов своей «дочерней компании». В рамках формирования конкурсной массы управляющий банка заявил также требование о признании недействительными сделками банковские операции, применении последствий недействительности оспариваемых сделок путем взыскания с ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» 1 882 687 875 рублей 69 копеек. Но до принятия судебного акта по делу заявитель неожиданно «заявил отказ от заявления в части признания недействительной сделкой банковской операции по перечислению 01.12.2016 года со счета ответчика № 47 901 810 300 000 002 048 в ПАО «Татфондбанк» 1 000 000 000 руб. с назначением платежа «перевод средств по договору №ДУ1/07 от 03/07/07, НДС не обл.» и применении последствий ее недействительности в виде взыскания данной суммы с ответчика».

"Ссылаясь на то, что ответчик получил предпочтительное удовлетворение своих требований перед требованиями других кредиторов банка, конкурсный управляющий должника обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением», — отмечалось в материалах дела без уточнения причин отказа от претензий на сумму 1 млрд рублей, но добавлялось, что «на дату совершения сделки у должника имелась картотека неисполненных в срок распоряжений других клиентов банка в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах».

В итоге суд удовлетворил часть претензий и применил «последствия недействительности сделок должника путем взыскания с ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» в пользу ПАО «Татфондбанк» 882 687 875 рублей 69 коп», а также взыскал «проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению по ключевой ставке Банка России в размере 7,5% годовых на 882 687 875 рублей 69 коп. за период с даты вступления в законную силу судебного акта о признании сделок недействительными до даты его фактического исполнения».